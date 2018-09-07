Украинская власть не заинтересована в остановке боевых действий и мире на Донбассе. Поэтому мир может обеспечить только полная смена власти, или же прямые "народные" переговоры с людьми на оккупированной территории.

Об этом во время эфира на телеканале 112 заявил Председатель политической партии "Разумная сила" Александр Соловьев.

"Надо поднимать вопрос "народной "дипломатии. Партия «Разумная сила» настаивает только на этом процессе. Нужно вести народные переговоры с жителями оккупированных территорий, и ставить этот вопрос ребром ... Нам в течении 4-х лет говорят о том, что Минские договоренности решат вопрос и проблема будет снята, но нас это тянет в неизвестность. Проблема не решена и сегодняшних политиков это устраивает", - подчеркнул политик.

По словам А. Соловьева, любые попытки украинской власти достигнуть мира на Донбассе не увенчались успехом именно потому, что ей это не выгодно. Вместе с тем, он подчеркнул, что украинская власть оказывает давление на все политические силы, которые начинают предлагать реальные шаги для остановки войны. Однако партию Разумная сила это не пугает.

"Мы все понимаем, что наши люди сегодня гибнут, гибнут украинцы, наши солдаты гибнут и если цена вопроса стоит жизнь человека - нужно договариваться хоть с чертом!", - отметил Соловьев.

Напомним, конфликт на Востоке Украины продолжается с апреля 2014 года и ни один формат переговоров международного сообщества на смог остановить кровопролитие, которое продолжается до сих пор.

В Украине по данным Минсоцполитики на учете состоят более 1 500 000 переселенцев по состоянию на 2018 год. Большая часть переселенцев именно из Донбасса - Луганской и Донецкой областей.

С начала антитеррористической операции на Донбассе погибло 2 тыс. 382 украинских военнослужащих по данным Генерального штаба ВСУ.

По данным ЮНИСЕФ миллион украинских детей нуждается в неотложной гуманитарной помощи из-за конфликта на Донбассе. В организации отмечают, что около 200 000 из них до сих пор проживают в радиусе 15 километров от линии разграничения в зоне АТО.