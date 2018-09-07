Оккупированную Ялту заливает дождь

Трансляция пресс-конференции на тему "Депутаты могут оставить Украину без электричества и отопления: эксперты презентуют анализ скандального законопроекта о снижении цен на электроэнергию"
Трансляция пресс-конференции на тему "Как в Киеве будут утилизировать отходы: строительство мусороперерабатывающих заводов, решение экологических проблем на полигоне №5"
Трансляция пресс-конференции на тему "Последствия постоянной убыточности тарифа на распределение газа: катастрофическая ситуация с персоналом у операторов ГРМ"
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