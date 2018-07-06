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10:50 06.07.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Александр Ржавский: "Моего сына не убивали, его пытали до смерти. И, кроме близких, мученическая смерть Дмитрия никого не интересует"

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В пятницу, 6 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Александр Ржавский: "Моего сына не убивали, его пытали до смерти. И, кроме близких, мученическая смерть Дмитрия никого не интересует". Участники: депутат Верховной Рады Украины ІІІ созыва Александр Ржавский, адвокат Юрий Бардаков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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