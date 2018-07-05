Трансляция пресс-конференции на тему "Цензура и развал регионального вещания – итоги реформы Суспільного от Аласании"

В четверг, 5 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Цензура и развал регионального вещания – итоги реформы Суспільного от Аласании". Участники: заслуженный журналист Украины, спортивный журналист Валентин Щербачев; экс-первый заместитель директора "Украинского радио" Роман Чайковский; заслуженный журналист Украины (г. Винница), автор программы "Бастионы" Марина Тепленко; заслуженный журналист Украины (г. Житомир) Нина Собкович; кандидат искусствоведения, заслуженный журналист Украины (г. Львов) Светлана Максименко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.