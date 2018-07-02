Видео: Рассмотрение комитетом ВР по вопросам культуры и духовности проекта постановления о Почтовой площади

Видео: Экс-боец чеченского добробата Махаури погиб, женщине оторвало ногу при взрыве автомобиля в Киеве
Трансляция пресс-конференции на тему "Что кроется за 26 млрд. грн. долга, которые группа "Нафтогаз" пытается "повесить" на облгазы?"
Трансляция пресс-конференции об итогах конкурса на разработку логотипа клубного чемпионата мира по гребле на лодках "Дракон" (IСF)-2019
Трансляция пресс-конференции на тему "Коррупция в сфере детского питания в учебных заведениях и медицинских учреждениях Киева и области"
Трансляция пресс-конференции на тему "СЕТАМ: как сломать схемы окружения Януковича и стать эффективным антикоррупционным IT-продуктом в госсекторе"
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