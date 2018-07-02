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19:39 02.07.2018

Видео: Рассмотрение комитетом ВР по вопросам культуры и духовности проекта постановления о Почтовой площади

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Теги: #киев #почтовая_площадь #подол #музей
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