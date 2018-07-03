Трансляция пресс-конференции на тему "Необходимо ли в Украине сохранить пост президента?"

Во вторник, 3 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Необходимо ли в Украине сохранить пост президента?". Участники: председатель правления Украинского института социальных исследований им.А.Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, генеральный директор кампании "Социс" Николай Чурилов (ул.Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.