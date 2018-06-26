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13:00 26.06.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Что кроется за 26 млрд. грн. долга, которые группа "Нафтогаз" пытается "повесить" на облгазы?"

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Во вторник, 26 июня, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Что кроется за 26 млрд. грн. долга, которые группа "Нафтогаз" пытается "повесить" на облгазы?". Участники: председатель Ассоциации газового рынка Украины Александр Овдиенко; председатель правления ОАО "Днепропетровскгаз" Иван Вакуленко; исполнительный директор ОАО "Одессагаз" Игорь Митюченко; председателя правления ОАО "Харьковгаз" Дмитрий Новицкий; заместитель председателя правления ОАО "Херсонгаз" Виталий Голубев; председатель правления ОАО "Черновцыгаз" Виктор Гордая (ул.Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по тел. (097)900-92-09.

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