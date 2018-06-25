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13:30 25.06.2018

Трансляция пресс-конференции об итогах конкурса на разработку логотипа клубного чемпионата мира по гребле на лодках "Дракон" (IСF)-2019

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В понедельник, 25 июня, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция об итогах конкурса на разработку логотипа клубного чемпионата мира по гребле на лодках "Дракон" (IСF)-2019, который пройдет в следующем году в Киеве. Участники: президент Федерации Украины по гребле на лодках "Дракон" Валерий Моргун; лидер ОО "Центр розвитку міста", организатор конкурса Людмила Костенко; общественный активист Алексей Лузан, а также участники и победители конкурса (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по телефону (063) 337-37-73.

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