Трансляция преесс-конференции на тему "Коррупция в сфере детского питания в учебных заведениях и медицинских учреждениях Киева и области"

В пятницу, 22 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Давление на малый и средний бизнес в Украине со стороны правоохранительных органов: коррупция в сфере детского питания в учебных заведениях и медицинских учреждениях Киева и области". Участники: народный депутат Украины Виталий Куприй, основатель ОО "Без взяток" Александр Куликовский, предприниматель Руслан Шарипов, адвокат Дмитрий Дичаковський, юрист Никита Лысенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов 096) 265-24-26 (Виктория Багазий), (067) 404-35-37 (Александр Куликовский).