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12:51 21.06.2018

В сети появилось видео пожара на АЗС под Киевом

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Пожарным удалось в течение часа ликвидировать пожар, возникший около полуночи на автозаправочном комплексе (АЗК) "БРСМ" в с. Мрия (Киево-Святошинский р-н Киевской области, 29 км трассы Киев - Чоп).

"Разведкой установлено, что по явным признакам произошел взрыв, идет дым на заправочных колонках №5 и №6. В 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 01:00", - сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в четверг.

Как было установлено, возгорание возникло в результате взрыва на АЗК. Погибших и пострадавших на месте ЧП обнаружено не было.

Вместе с тем в Главном управлении Нацполиции Украины в Киевской области проинформировали, что на месте происшествия работают сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции, которые во взаимодействии со спасателями устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

Теги: #брсм #азс #видео #пожар
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