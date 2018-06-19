Трансляция пресс-конференции на тему "СЕТАМ: как сломать схемы окружения Януковича и стать эффективным антикоррупционным IT-продуктом в госсекторе"

Во вторник, 19 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "СЕТАМ: как сломать схемы окружения Януковича и стать эффективным антикоррупционным IT-продуктом в госсекторе". Участники: заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв. Во время мероприятия будут озвучены "схемы" в торговле арестованным имуществом, которые действовали во время президентства В.Януковича, которые удалось сломать благодаря работе ГП "СЕТАМ" и стать первым в мире онлайн-аукционом на Blockchain (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация через гугл-форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6H_aUMWTKVTCxfSSI5s0ZLtvRtzPPlJ2JpqMQ4i3QQu5ubQ/viewform?fbzx=-5120034439652730000 или по телефону + 38 (094) 823-97-10.