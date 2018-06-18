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10:30 18.06.2018

Трансляция пресс-конференции а тему "Коррупция в Министерстве обороны при предшествующих режимах"

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В понедельник, 18 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Коррупция в Министерстве обороны при предшествующих режимах". Участники: лидер ОО "Защита и помощь" Андрей Пелюховский, политолог Дмитрий Снегирев, журналист, подполковник запаса Вооруженных сил Украины Александр Холява (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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