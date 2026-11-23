У понеділок, 23 листопада, о 14:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Фінансування відновлення промисловості України".

Учасники: президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах; президент Української національної іпотечної асоціації Сергій Волков; модератор – голова комітету з фінансово-правових питань Українського союзу промисловців і підприємців Ірина Федоренко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.