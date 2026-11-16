Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Відео

Київ передав військовим на Харківському напрямку 18 тис. БпЛА - Кличко

1 хв читати
Додати як джерело
Київ передав військовим на Харківському напрямку 18 тис. БпЛА - Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/8148

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади 18 тис. безпілотників різних типів і призначення військовим на Харківському напрямку.

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Загалом 18 000 БпЛА різних типів і призначення", - написав Кличко в Telegram.

За його словами, 15 тис. БпЛА він передав командувачу угруповання військ "Центр" Андрію Білецькому для трьох підпорядкованих йому корпусів - Третього, 11-го та 19-го армійських корпусів.

Ще по 1 тис. безпілотників отримали 117-та окрема бригада територіальної оборони, 430-й окремий полк безпілотних систем "Контур" і 421-й окремий полк безпілотних систем Десантно-штурмових військ.

Кличко зазначив, що від початку року столиця передала військовим 83 тис. БпЛА та інше оснащення. За його словами, загальний обсяг коштів, спрямованих Києвом на підтримку військових цього року, сягнув 6 млрд грн.

Як повідомлялося, 5 листопада Київрада схвалила виділення додаткового 1 млрд грн на підтримку сил безпеки та оборони за програмою "Захисник Києва". На попередньому засіданні на ці потреби було додатково виділено 1,5 млрд грн.

#допомога #армія #кличко
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мітинг проти відставки Федорова надвечір п'ятниці зібрав вже понад 10 тис. учасників і вони продовжують прибувати

Мітинг проти відставки Федорова надвечір п'ятниці зібрав вже понад 10 тис. учасників і вони продовжують прибувати

Кількість учасників акції протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова на площі Франка поблизу будівлі Офісу президента в центрі Києва …

Читати
Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

У середу, 14 червня, об 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Оцінка громадянами си…

Читати
Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Руденко Ігор Олексійович Магомедкірімов Рафік Рамісовіч Тупілкін Ігор Євгенович Фоменко Олександр Сергійович Железняк Олексій Павлович Мустафаєв Магс…

Читати
Надання домедичної допомоги

Надання домедичної допомоги

Війська НАТО мають спеціальний короткий алгоритм дій у подібних ситуаціях, які дозволяють уникати паніки та метушні. Українська військова Ольга Омель…

Читати