Київ передав військовим на Харківському напрямку 18 тис. БпЛА - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади 18 тис. безпілотників різних типів і призначення військовим на Харківському напрямку.

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Загалом 18 000 БпЛА різних типів і призначення", - написав Кличко в Telegram.

За його словами, 15 тис. БпЛА він передав командувачу угруповання військ "Центр" Андрію Білецькому для трьох підпорядкованих йому корпусів - Третього, 11-го та 19-го армійських корпусів.

Ще по 1 тис. безпілотників отримали 117-та окрема бригада територіальної оборони, 430-й окремий полк безпілотних систем "Контур" і 421-й окремий полк безпілотних систем Десантно-штурмових військ.

Кличко зазначив, що від початку року столиця передала військовим 83 тис. БпЛА та інше оснащення. За його словами, загальний обсяг коштів, спрямованих Києвом на підтримку військових цього року, сягнув 6 млрд грн.

Як повідомлялося, 5 листопада Київрада схвалила виділення додаткового 1 млрд грн на підтримку сил безпеки та оборони за програмою "Захисник Києва". На попередньому засіданні на ці потреби було додатково виділено 1,5 млрд грн.