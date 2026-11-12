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Energy Resilience: хто та як будує розподілену генерацію в Україні?

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У четвер, 12 листопада, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Energy Resilience: хто та як будує розподілену генерацію в Україні?".

Буде презентовано проєкт Energy Resilience Ukraine 2026 – рейтинг ТОП-50 "Рішення розподіленої генерації та Energy Storage" для визначення та систематизації найбільш ефективних технологічних рішень, компаній та учасників ринку, які сприяють підвищенню енергетичної стійкості України.

Учасники:
народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк;
голова Асоціації малих міст України Павло Козирєв;
доктор технічних наук, голова правління Інституту сталого розвитку, співзасновник Харківського енергетичного кластеру Станіслав Ігнатьєв;
голова комітету інсталяторів СЕС Асоціації сонячної енергетики України, експерт із розподіленої генерації, енергетичних систем та зберігання енергії Олександр Альохін;
директор консалтингової компанії "Греса-груп" Микола Савчук;
директор з маркетингу інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club Максим Уракін;
голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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