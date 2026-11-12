У четвер, 12 листопада, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Energy Resilience: хто та як будує розподілену генерацію в Україні?".

Буде презентовано проєкт Energy Resilience Ukraine 2026 – рейтинг ТОП-50 "Рішення розподіленої генерації та Energy Storage" для визначення та систематизації найбільш ефективних технологічних рішень, компаній та учасників ринку, які сприяють підвищенню енергетичної стійкості України.

Учасники:

народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк;

голова Асоціації малих міст України Павло Козирєв;

доктор технічних наук, голова правління Інституту сталого розвитку, співзасновник Харківського енергетичного кластеру Станіслав Ігнатьєв;

голова комітету інсталяторів СЕС Асоціації сонячної енергетики України, експерт із розподіленої генерації, енергетичних систем та зберігання енергії Олександр Альохін;

директор консалтингової компанії "Греса-груп" Микола Савчук;

директор з маркетингу інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club Максим Уракін;

голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.