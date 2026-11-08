У понеділок, 9 листопада, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Поразка Трампа – наслідки для України і світу".
Учасники:
політичний експерт Костянтин Матвієнко;
засновник аналітичного центру "Об'єднана Україна", доктор політичних наук Ігор Петренко;
голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко;
політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.
Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.