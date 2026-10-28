У середу, 28 жовтня, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Чому одні країни багаті, а інші бідні: в Україні презентують книжки Цітельманна та Мізеса", буде презентовано чотири книжки авторів Райнера Цітельманна та Людвіга фон Мізеса, перекладених українською мовою; видання присвячені економічній свободі, причинам багатства й бідності, впливу бюрократії на бізнес та ролі ринкових реформ у розвитку країн.

Учасники:

співзасновник компанії "Нова пошта" та Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Володимир Поперешнюк;

кандидат економічних наук, експерт Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Дмитро Душейко;

директор Міжнародного Інституту Свободи Михайло Камчатний.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.