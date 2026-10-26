У вівторок, 27 жовтня, о 10:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Від виявлення потреб до реальних рішень: як зробити соціальні послуги в громадах Київщини доступними та людиноцентричними".

Учасники:

директор департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Ігор Мещан;

фахівець з адвокації благодійної організації "Благодійний фонд "Карітас-Київ" Владислав Жиляєв;

заступник директора департаменту - начальник управління соціального захисту населення департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Юлія Суворова;

начальник управління підтримки цивільного населення департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Максим Шахов;

заступник начальника управління - начальник відділу моніторингу державних допомог та адміністрування соціальних програм управління соціального захисту населення Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Алла Задунайська.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".