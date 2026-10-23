У п'ятницю, 23 жовтня, о 13:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Україна на шляху до ЄС: цифрова безпека, медіаграмотність і нові виклики інформаційної війни".
Учасники:
директорка ГО "Детектор медіа" Галина Петренко;
докторка економічних наук, професорка, керівниця навчально-наукової лабораторії "Smart-студія" кафедри економіки Київського національного університету технологій та дизайну Євгенія Хаустова;
директор благодійного фонду "Фонд стійкості та відновлення України" Володимир Марциновський;
старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Євген Ангел.
Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
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