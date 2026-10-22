У п'ятницю, 23 жовтня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Україна на порозі зими: енергетика, оборона та нова дипломатична реальність".

Учасники:

директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко;

президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко;

військово-політичний оглядач Денис Попович;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.