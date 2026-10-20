Кличко закликав європейців бути солідарними з Україною у боротьбі проти російської агресії

Мер Києва Віталій Кличко закликав європейські країни до солідарності з Україною у боротьбі проти російського вторгнення. Про це він заявив у відеозверненні під час церемонії вручення премії European Future Award у Берліні 19 жовтня, повідомляє інформагентство Deutsche Presse-Agentur.

"Ми більше ніколи не хочемо війни в Європі. Мир потребує нашої спільної відповідальності. Свобода потребує людей, які захищають один одного", - сказав Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що путін жорстокими бомбардуваннями прагне, щоб Україна підкорилася. Щоб мільйони людей покинули свої будинки і опинилися у Європі. Російський президент сподівається, що європейські країни втомляться підтримувати Україну й зрештою змусять її капітулювати.

"Але цього ніколи не станеться", - упевнений Кличко.

Він розповів, що спочатку планував поїхати до Берліна, щоб особисто отримати нагороду "Європейське майбутнє". Проте вирішив залишитися у Києві через те, що місто щодня потерпає від російських обстрілів.

Віталій Кличко наголосив, що саме надія на спільне майбутнє в Європі дає багатьом українцям сили наполегливо продовжувати боротьбу.

Премією European Future Award, яка проводиться під патронатом віце-канцлера Німеччини Ларса Клінгбайля, відзначають людей, які відстоюють свободу, права людини, солідарність та різноманітність, одночасно зміцнюючи європейську єдність.

Журі наголосило, що діяльність Кличка виходить за межі захисту Києва та України. Його роботу відзначили як захист права людей жити вільно й самостійно визначати власне майбутнє.