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Трансформація вищої освіти: від передачі знань до формування особистості, здатної творити майбутнє

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У п'ятницю, 16 жовтня, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться круглий стіл на тему "Трансформація вищої освіти: від передачі знань до формування особистості, здатної творити майбутнє".

Учасники:

директор Фахового коледжу менеджменту і психології Тетяна Гарець (онлайн);

керівниця відділу міжнародного розвитку та партнерств Інституту психології і підприємництва Ірина Хоменко (онлайн);

керівник відділу продажу медіахолдингу DMNTR Олександр Струков;

підприємець, партнер бізнес-спільноти BOARD у Коломиї Юрій Скільський (онлайн);

HR-директорка технологічного холдингу, експертка з розвитку людського капіталу Ольга Бондаренко;

кандидат економічних наук, доцент Інституту психології і підприємництва, головна редакторка медіаресурсу "Емірати сьогодні" заступниця директора Академії "Софія" (Дубай) Тетяна Співаковська (онлайн);

керівниця 3S AGENCY, кураторка видавничого проєкту Інституту психології і підприємництва Наталія Шумська (онлайн);

студентка 3 курсу програми "Комунікативний менеджмент" Ганна Ситнік;

студентка 2 курсу програми "Психологія" Інституту психології і підприємництва Наталія Королевська;

випускник Інституту психології і підприємництва, керівник відділу розвитку та інновацій 3S AGENCY Сергій Андрійченко (онлайн);

модератор, директор Центру бізнес-освіти ІПП Марія Фурман.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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