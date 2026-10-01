Екіпаж 17-го Центру спецпризначення оголосив збір 6 млн грн на чотири безпілотні комплекси "Сич"

Бойовий екіпаж "Крила Кабана" 17-го Центру спеціального призначення відкрив збір коштів на закупівлю чотирьох безпілотних авіаційних комплексів "Сич", необхідних для виконання бойових завдань на фронті.

Як повідомили військовослужбовці підрозділу, екіпаж від початку повномасштабного вторгнення виконує завдання зі знищення російських сил на найскладніших напрямках. Підрозділ працює на безпілотниках літакового типу класу бомбер "Сич" та провів десятки спеціальних операцій.

За даними військових, у результаті роботи екіпажу було знищено ворожу техніку на сотні мільйонів доларів, а також засоби зв'язку, логістичну інфраструктуру та енергетичні об'єкти противника.

Наразі підрозділ оголосив збір коштів на придбання чотирьох безпілотних авіаційних комплексів "Сич". Мета збору становить 6 млн грн.

У підрозділі наголосили, що кожен внесок допоможе зберегти та посилити бойові спроможності екіпажу, необхідні для подальшого виконання завдань із протидії російській агресії.

https://send.monobank.ua/jar/2bQoZziWqp