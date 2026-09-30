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Мирні переговори та оцінка суспільно-політичної ситуації в Україні

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Мирні переговори та оцінка суспільно-політичної ситуації в Україні

У четвер, 1 жовтня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Мирні переговори та оцінка суспільно-політичної ситуації в Україні".

Буде презентовано результати соціологічного дослідження щодо стану та настроїв українського суспільства в умовах тривалої війни, ставлення громадян до можливих мирних переговорів, меж прийнятних компромісів і поступок, а також умов, які українці вважають необхідними для припинення бойових дій; експерти обговорять теми енергетичної безпеки, проблемні питання мобілізації та електоральні тенденції.

Учасники: керівник проєктів Фонду досліджень майбутнього Світлана Кушнір; політтехнолог, кандидат історичних наук Олег Постернак; політичний експерт, громадський діяч, Міністр молоді та спорту України (2014-2019 роки), кандидат політичних наук, керівник проекту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (050) 261-75-52, е-mail: [email protected].

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