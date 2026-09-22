У середу, 23 вересня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Замкнене море: взаємне блокування чорноморських портів України та Росії як інструмент війни" з презентацією аналітичної доповіді, підготовленої командою аналітичного центру "Об'єднана Україна".

Учасники:

експерт з політичних та безпекових питань, керівник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Попов;

політолог-міжнародник, співзасновник Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе;

експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", кандидат економічних наук Іван Ус;

експерт-міжнародник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за лінком https://www.united-ukraine.org.ua/ і електронною поштою [email protected].