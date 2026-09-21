Український ветеран, який втратив руку на війні, здійснив сходження на Кіліманджаро разом із альпіністкою Яловчак

Український ветеран Степан Коробкін, який втратив руку внаслідок поранення під час війни та переніс 32 операції, взяв участь у сходженні на найвищу вершину Африки, гору Кіліманджаро, разом із відомою українською альпіністкою Тетяною Яловчак.

Як повідомляється в описі документального проєкту, експедиція стала частиною історії про реабілітацію, відновлення та повернення до повноцінного життя після важкої травми.

Автори проєкту наголошують, що стрічка розповідає не лише про підкорення вершини, а й про внутрішню боротьбу людини після важкої втрати, відновлення гідності та пошук нової мети в житті.

За задумом творців фільму "The Summit of Freedom", історія Коробкіна покликана привернути увагу до викликів, із якими стикаються поранені військовослужбовці під час реабілітації та повернення до цивільного життя, а також продемонструвати важливість підтримки ветеранів.

Зазначається, що сходження ветеран здійснив разом із Тетяною Яловчак, першою та наразі єдиною українкою, яка підкорила програму "Сім вершин", що передбачає сходження на найвищі гори всіх континентів, а також здійснила сходження на Еверест.

Документальна стрічка "Вершина свободи" (The Summit of Freedom) станом на 21 вересня 2026 року була представлена на міжнародних кінофестивалях The IndieFEST Film Awards 2026, LA Film & Documentary Award, London International Filmmakers Festival, Nashville Independent Filmmakers Festival, Vancouver Independent MovieMaker Awards і Rotterdam Independent Film Festival.

Під час сходження на висоту майже 6 тис. метрів учасники долали фізичні та психологічні випробування, пов’язані з виснаженням, висотною хворобою та складними умовами високогір’я.

Документальна стрічка поєднує історію сходження Степана Коробкіна на Кіліманджаро з особистою історією ветерана, демонструючи процес фізичного та психологічного відновлення після війни, а також роль спорту, підтримки та сили волі в подоланні наслідків важких бойових поранень та адаптації до життя після війни.