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Ставлення громадян до ТОП-50 країн – найбільших торговельних партнерів України у вересні 2026 року

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У вівторок, 15 вересня, о 13:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Ставлення громадян до ТОП-50 країн – найбільших торговельних партнерів України у вересні 2026 року".

Учасники:

засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко;

директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній; доктор соціологічних наук, голова Київського відділення Соціологічної асоціації України Ольга Безрукова;

засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club, заступник директора інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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