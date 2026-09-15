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Відповідальне мисливство потребує оновленого законодавства

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У вівторок, 15 вересня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференцію на тему "Відповідальне мисливство потребує оновленого законодавства", присвячена обговоренню законопроєкту №15431, спростуванню поширених щодо нього міфів, перспективам розвитку мисливської галузі в Україні, міжнародному досвіду ведення мисливського господарства, питанням реабілітації ветеранів через мисливство, створення робочих місць для ветеранів, відновлення популяцій диких тварин, забезпечення біологічної та продовольчої безпеки, а також захисту прав місцевих мисливців.

Учасники:

голова правління громадської спілки "Українська рада з ловецтва та збереження тваринного світу", економіст, юрист, мисливствознавець Адріан Прокопенко;

власник мисливського господарства та центру відновлення диких тварин Руслан Козир (онлайн);

військовий ветеран, юрист, мисливствознавець Михайло Крупеня;

військовий ветеран, помічник голови ОВА з розвитку ветеранського бізнесу Андрій Смик;

науковиця, докторантка Празького природничого університету, мисливствознавиця Анастасія Матвієнко;

молодший науковий співробітник ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", доктор філософії Олександр Мезінов (онлайн);

міжнародний експерт ФАО (ООН) із питань здоров'я тварин Олександр Рєвнівцев (онлайн).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (067) 693-03-21 та електронною поштою [email protected].

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