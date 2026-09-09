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Шахрайство проти американського благодійника поставило під загрозу допомогу сотням українців

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У середу, 9 вересня, о 14:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Шахрайство проти американського благодійника поставило під загрозу допомогу сотням українців".

Учасники пресконференції розкажуть про обставини кримінального провадження щодо ймовірного шахрайства під час придбання будинку для благодійного фонду в Києві американським місіонером Кім Кіо Йоком та його родиною, а також про наслідки цієї ситуації для діяльності Церкви "Благодать" та американо-українського благодійного фонду.

Учасники:

американський місіонер-благодійник, потерпілий у кримінальному провадженні Кім Кіо Йок (Kim Kio Yok);

віцепрезидент міжнародної місії Grace пастор Кім Шайн (Pastor Shine Kim);

волонтер благодійного фонду Вікторія Хлєбнікова (Viktoriia Khliebnikova);

керуючий партнер юридичної компанії Revealing Information Олександр Кеер (Oleksandr Keer);

перекладач Лі Сончан (Lee Sonchan).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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