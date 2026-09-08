У вівторок, 8 вересня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) розпочнеться пресконференція на тему "Захист водних біоресурсів та продовольча безпека України: практики рибної галузі про стан справ, розбудову державно-приватного партнерства, збереження океанічного флоту та міжнародні квоти України".

Учасники: керівник спеціального товарного рибного господарства Нижнього Білоцерківського водосховища на річці Рось (ТОВ "ЦПД УДАБ"), правозахисник, комбатант Сергій Горбаченко; засновник ТОВ "Августус", представник ініціативної групи суб'єктів спеціального товарного рибного господарства України, правозахисник Віктор Матищук; виконавчий директор ВГО "Федерація працівників рибної галузі України" Валентин Літвінов.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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