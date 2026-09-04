У п'ятницю, 4 вересня, о 13.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту", ініційований Асоціацією прифронтових міст та громад України.
Учасники:
1. Ігор Терехов - голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова
2. Ольга Голубовська — лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, президент Всеукраїнської асоціації інфекціоністів
3. Нітін Умапаті - провідний економіст та Керівник програм з людського розвитку у Східній Європі Світового банку
4. Сергій Козир — народний депутат України, співзасновник ГО «ВПО Україна»
5. Максим Ткаченко — народний депутат України, співзасновник ГО «ВПО Україна»
6. Михайло Ананченко — народний депутат України, співголова МФО «Прифронтові території»
7. Руслан Горбенко — народний депутат України, співзасновник ГО «ВПО Україна»
8. Олег Марусяк — народний депутат України, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики
9. Тетяна Циба — народна депутатка України, член Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
10. Антон Швачко — народний депутат України
11. Марина Марченко - голова та співзасновниця ГО Генерація матерів «Лада»
12. Ігор Бевх - керівник адвокаційного напрямку ГС «Ліга сильних»
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Леся Забуранна - народна депутатка України, член Комітету ВР з питань бюджету
Оксана Жолнович - керівниця соціальних проектів PH Capital, міністр соцполітики України у 2022-2025 - му роках.
Додаткова інформація за телефоном +38 050 27 88 742 Маргарита Чимирис.