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Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту

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Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту

У п'ятницю, 4 вересня, о 13.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту", ініційований Асоціацією прифронтових міст та громад України. 

Учасники

1. Ігор Терехов - голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова

2. Ольга Голубовська — лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, президент Всеукраїнської асоціації інфекціоністів

3. Нітін Умапаті - провідний економіст та Керівник програм з людського розвитку у Східній Європі Світового банку

4. Сергій Козир — народний депутат України, співзасновник ГО «ВПО Україна»

5. Максим Ткаченко — народний депутат України,  співзасновник ГО «ВПО Україна»

6. Михайло Ананченко — народний депутат України, співголова МФО «Прифронтові території»

7. Руслан Горбенко — народний депутат України,  співзасновник ГО «ВПО Україна»

8. Олег Марусяк — народний депутат України, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики

9. Тетяна Циба — народна депутатка України, член Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

10. Антон Швачко — народний депутат України

11. Марина Марченко - голова та співзасновниця ГО Генерація матерів «Лада»

12. Ігор Бевх - керівник адвокаційного напрямку ГС «Ліга сильних»

Онлайн

Леся Забуранна - народна депутатка України, член Комітету ВР з питань бюджету

Оксана Жолнович - керівниця соціальних проектів PH Capital, міністр соцполітики України у 2022-2025 - му роках.

 Додаткова інформація за телефоном +38 050 27 88 742 Маргарита Чимирис.

 

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