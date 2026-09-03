У четвер, 3 вересня, о 13:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться круглий стіл на тему "Будувати майбутнє: девелопмент в умовах війни" про те, як війна змінила ринок нерухомості та підходи до забудови українських міст; як девелопери, архітектори та представники міської влади адаптуються до нових умов, а також які рішення вже застосовуються у сфері будівництва, архітектури, законодавства та охорони культурної спадщини.

Учасники:

засновник та CEO A Development Олексій Баранов;

CEO CREDO Development Віталій Боруль;

засновник та CEO EcoBud Building Group Павло Сомов;

головний архітектор Києва Олександр Свистунов;

архітектор, засновник творчої архітектурної майстерні A. Pashenko architects Андрій Пашенько;

головний архітектор проєкту A Development Юлія Полюхович;

директорка департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Марина Соловйова;

адвокат, депутат Київради VII-VIII скликань Владислав Михайленко;

модераторка – CEO SIGMA+ Анна Лаєвська.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.