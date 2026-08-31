У понеділок, 31 серпня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Роль України у сучасному світі".

Учасники:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

засновник аналітичного центру "Об'єднана Україна", доктор політичних наук Ігор Петренко;

політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.