У четвер, 27 серпня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) розпочнеться пресконференція на тему "Консерватизм проти імперії: чому Росія не є консервативною країною?".

Відбудеться онлайн-включення переможців конкурсу та вручення призів – книжок з особистим підписом керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

Учасники:

керівник проєкту "Консервативна Платформа" Валерій Майданюк;

члени журі конкурсу – заступник декана факультету суспільних наук Українського католицького університету (УКУ), старший викладач Школи права УКУ Максим Колиба та керівник програми "Етика-політика-економіка", завідувач кафедри політичних наук УКУ Юрій Підлісний;

голова правління ГО "Консервативна Платформа", модератор Юрій Гончаренко.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85, [email protected] (Юрій Гончаренко).