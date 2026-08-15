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Найбільш ефективним перехоплювачем реактивних "шахедів" на випробуваннях став "LITAVR +" від F-Drones, - військові

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Найбільш ефективним перехоплювачем реактивних "шахедів" на випробуваннях став "LITAVR +" від F-Drones, - військові

На польових випробуваннях дронів-перехоплювачів реактивних "шахедів", які днями провів 1020 зенітний ракетно-артилерійський полк, найкращим виявився безпілотник "LITAVR +" від  F-Drones. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці полку.

Днями були проведені чергові польові випробування дронів-перехоплювачів, виробники яких заявляють спроможність наздоганяти реактивні БПЛА ворога. Тестування проходили в умовах, максимально наближених до бойових, із застосуванням вимірювальних та контрольних засобів, включаючи спеціалізоване радіолокаційне обладнання. Серед усіх виробів найкращим став перехоплювач "LITAVR +" від  F-Drones. Він показав необхідну стабільну швидкість та дальність для перехоплення реактивних цілей. Дякуємо F-Drones, котрі продовжують далі, вдосконалюватись для захисту українського неба та впроваджують новітніх технологій на фронті!", - розповіли військові.

В 1020 зенітному ракетно-артилерійському полку зазначили, що постійно шукають нові технологічні рішення для протидії ворожим "шахедам".

"Боремося з ворожими загрозами в небі та шукаємо нові технологічні рішення! 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк продовжує системну роботу над протидією ворожим ударним БПЛА, зокрема новим загрозам - реактивним "Шахедам". Ефективне знищення реактивних цілей вимагає нових підходів, високошвидкісних рішень та тісної координації з вітчизняними розробниками. Саме тому ми постійно працюємо разом із представниками українського оборонно-промислового комплексу", - зазначили військові.

Як повідомлялося раніше, F-Drones стала першою українською компанією, яка почала виробляти всі комплектуючі для БПЛА самостійно та вже експортує до США готові бойові безпілотники. Вона вже поставила Пентагону 2000 ударних FPV-дронів F10 в межах проєкту Drone Dominance. А в США діє сувора вимога закону NDAA щодо абсолютної відсутності китайських деталей у конструкції дрона.

#litavr #f_drones
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