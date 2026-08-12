У четвер, 13 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) розпочнеться дискусія на тему "Зима близько: чи готові держава та суспільство?" про готовність держави, територіальних громад і суспільства до опалювального сезону 2026/2027 років в умовах ймовірних масштабних атак на енергетичну та комунальну інфраструктуру.

Учасники:

голова ГО "Громадсько-військовий рух" Олексій Івашин;

в.о. міського голови міста Полтава Катерина Ямщикова (онлайн);

радник міського голови міста Вінниці, голова ГО "Українська стратегія" Євген Золотарьов (онлайн);

керівник проєкту "Зима. Міста вистоять" Віталій Мірошниченко;

експерт з питань ЖКГ, ветеран, військовослужбовець Андрій Саук;

експерт з питань енергетики Андріан Прокіп;

перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко (онлайн);

підприємець, спеціаліст з систем життєзабезпечення Сергій Лейвіков (онлайн з Норвегії);

секретар Лозівської міської ради, Харківська область Юрій Кушнір (онлайн);

депутат Черкаської міської ради, Комісія з питань регламенту, охорони здоров'я та житлово-комунального господарства Сергій Шмиголь (онлайн);

фахівець з питань систем життєзабезпечення та комунальної сфери Володимир Карпич (онлайн);

представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій (очікується підтвердження);

керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA, модератор Юрій Гончаренко.

Організатори – Український безпековий клуб, ГО "Фонд сприяння демократії" у партнерстві з ГО "Громадсько-військовий рух" за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85, [email protected] (Юрій Гончаренко).