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Регіональні молодіжні лідери здійснюють триденний візит до столиці

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Регіональні молодіжні лідери здійснюють триденний візит до столиці

Регіональні молодіжні лідери здійснюють триденний візит до столиці.

"Зустрілися з Премʼєр-міністром України Сергій Корецький. Розмова була дуже предметною: про можливості молоді впливати на рішення у своїх громадах, державні фінансові програми, ресурси для розвитку територій, підтримку молодіжного кредитування житла", - написав Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін у Фейсбук.

У заходах беруть участь усі керівники Палати регіональних молодіжних конгресів Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Представлені всі області.

Попереду ще два насичені дні: зустрічі, навчання та робота з державними інституціями. А далі — повернення у свої регіони, де отримані знання мають трансформуватися у конкретні ініціативи.

#молодь #безгін #регіони
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