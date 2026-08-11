Регіональні молодіжні лідери здійснюють триденний візит до столиці.

"Зустрілися з Премʼєр-міністром України Сергій Корецький. Розмова була дуже предметною: про можливості молоді впливати на рішення у своїх громадах, державні фінансові програми, ресурси для розвитку територій, підтримку молодіжного кредитування житла", - написав Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін у Фейсбук.

У заходах беруть участь усі керівники Палати регіональних молодіжних конгресів Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Представлені всі області.

Попереду ще два насичені дні: зустрічі, навчання та робота з державними інституціями. А далі — повернення у свої регіони, де отримані знання мають трансформуватися у конкретні ініціативи.