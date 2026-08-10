У вівторок, 11 серпня, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Чи залишаться пацієнти без МРТ та КТ? Загроза доступності діагностики через новий законопроєкт МОЗ".

Знищення приватної діагностики може коштувати державі десятки мільярдів гривень, АПМЗУ пропонує рішення для уникнення подвійних оплат без руйнування системи з метою надання безкоштовних МРТ та КТ і кращої доступність для пацієнтів.

Учасники: виконавчий директор АПМЗУ (Асоціації приватних медичних закладів) Анна Кулик; генеральний директор МДЦ "Експерт" Олександр Гайдабас; президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк; медичний директор ТОВ "Апаратна медицина" Анна Кравець.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. +38(063)726-94-70 (Катерина Лук'яшко, прессекретарка АПМЗУ).