На маршрути Києва вийшли ще 8 сучасних тролейбусів, доступних і для людей з інвалідністю

Тролейбусний парк Києва поповнився ще 8 сучасними тролейбусами, зручними для маломобільних груп та усіх пасажирів. Про них розповів мер столиці Віталій Кличко.

"Столиця продовжує оновлювати громадський транспорт та підвищувати його доступність. Сьогодні на міські маршрути вийшли ще 8 нових сучасних тролейбусів. Довжина тролейбусів 12 м. Транспорт обладнаний пандусом для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Є інформаційне табло, система кондиціонування та опалення, камери відеоспостереження, система озвучення зупинок, енергоощадне LED-освітлення", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що це вже друга партія тролейбусів, які Київ придбав згідно договору між КП “Київпастранс” та ТОВ “Політехносервіс”. Перших 8 таких тролейбусів Київ отримав у червні.

Раніше повідомлялося, що Київ отримав 85 сучасних автобусів, які закупили у умежах фінансової угоди з ЄБРР за проєктом "Міський громадський транспорт України".