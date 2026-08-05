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Від захисту України до спільного оборонного простору: інтеграція України у міжнародні оборонні ініціативи

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У четвер, 6 серпня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Від захисту України до спільного оборонного простору: інтеграція України у міжнародні оборонні ініціативи".

Учасники: політичний консультант, керівник аналітичної групи "Реальна політика", військовослужбовець Сил оборони України Олександр Антонюк; президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, професор КАІ Олексій Буряченко; військовий аналітик, полковник запасу, екс-офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов; політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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