У середу, 5 серпня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Ризики для України: безпека, політика, суспільні розколи", на якій Аналітичний центр "Об'єднана Україна" представить результати нової хвилі досліджень у межах власної методології UPRAF – Індексу ризику країни Україна (UCRI) за II квартал 2026 року та оновлення Індексу ризику політичної поляризації (UPRI).

Аналітики представлять оцінки ключових подій в галузі безпеки, міжнародних відносин, внутрішньої політики, а також дадуть прогноз щодо розвитку ситуації та практичні рекомендації органам влади.

Учасники:

засновник аналітичного центру "Об'єднана Україна", доктор політичних наук Ігор Петренко (модератор);

політолог-міжнародник, співзасновник Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе;

політолог, доктор політичних наук Петро Олещук;

експерт-міжнародник Дмитро Левусь.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за лінком https://www.united-ukraine.org.ua/ і електронною поштою [email protected]