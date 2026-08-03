У вівторок, 4 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Права трудового колективу не можуть бути експериментом".

Профспілкова організація працівників Національного університету "Київський авіаційний інститут" закликає зберегти соціальний діалог та законність: профспілка КАІ закликає до відкритого обговорення результатів експериментального проєкту, запровадженого постановою Кабміну № 1029 від 06.09.2024 року, та захист прав трудового колективу.

Учасники:

кандидат технічних наук, доцент, голова спільного представницького органу профспілок КАІ, голова первинної профспілкової організації працівників КАІ, голова органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників в процесі вирішення колективного трудового спору (конфлікту) Сергій Зозуля;

кандидат економічних наук, доцент, заступник голови первинної профспілкової організації працівників КАІ Олена Рожок;

член профкому КАІ, член виборного представницького органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників в процесі вирішення колективного трудового спору (конфлікту) Наталія Кульбаба;

адвокат Ігор Конопліцький;

доктор юридичних наук, професор Володимир Нікітін.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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