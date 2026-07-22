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Реальна служба в ЗСУ: міфи, правда та люди, які наближають перемогу

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Реальна служба в ЗСУ: міфи, правда та люди, які наближають перемогу
Фото: ілюстративне

У четвер, 23 липня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А, поверх 3)  розпочнеться дискусія на тему "Реальна служба в ЗСУ: міфи, правда та люди, які наближають перемогу".

Учасники:
заступник начальника штабу 210-го окремого штурмового полку, майор Олексій Височинський;
командир 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку, Герой України, капітан Іван Козін ("Котельва");
командир розвідувального батальйону 225-го окремого штурмового полку, капітан Богдан Жихарєв ("Гор");
командир 1-го штурмового батальйону 425-го окремого штурмового полку "Скеля", Герой України Олександр Шпак ("Боєць");
командир батальйону 425-го окремого штурмового полку "Скеля", ветеран АТО та Французького іноземного легіону Олександр Лебедин ("Алдо Апач");
начальник відділення комунікації 24-го окремого штурмового полку "Айдар", молодший лейтенант Іван Задонцев ("Магніфаєр");
військовий аналітик, полковник запасу, екс-офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

#зсу #армія #військові
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