Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Перешкоджання законній діяльності профспілок адміністрацією Національного університету "Київський авіаційний інститут"

У понеділок, 20 липня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Перешкоджання законній діяльності профспілок адміністрацією Національного університету "Київський авіаційний інститут" про силовий захват адміністрацією Національного університету "Київський авіаційний інститут" приміщень, виділених профспілкам, які використовувалися згідно колективного договору, а також про викрадення документів та майна профспілок і блокування перерахування членських профспілкових внесків (фінансовий тиск на профспілки).

Учасники:

голова первинної профспілкової організації працівників КАІ Сергій Зозуля,

голова первинної профспілкової організації КАІ Іван Бабічев.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація [email protected], тел. (098)543-70-52, (098)263-59-21.