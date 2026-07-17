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Мітинг на підтримку Федорова в центрі Києва продовжився у п'ятницю, на ньому до 200 учасників

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Мітинг на підтримку Федорова в центрі Києва продовжився у п'ятницю, на ньому до 200 учасників

Акція протесту проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова, яка розпочалася на площі Франка неподалік будівлі Офісу президента в центрі Києва в четвер, продовжується на тому самому місці і в п’ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в ній бере участь менше 200 учасників, переважно молодь, більшість – жінки.

Вони стоять у частині скверу між будівлею Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка та непрацюючим фонтаном, скандують "Федоров!", "Стояли, стоїмо і будемо стояти", "Дрони, а не люди", "Україно, вставай" та інші гасла, також співали гімн України. З місця проведення мітингу відкривається вид на будівлю Офісу президента, прохід до якої під час дії військового стану обмежений.

Учасники акції тримають в руках різноманітні транспаранти на упаковочному картоні з написами "Чому у міністрів більше ротацій, ніж у військових?", "Руки геть від Федорова", "Щоб що?" та іншими, з якими мітингарі стояли на цій же площі у четвер. Картонок значно більше, ніж протестувальників, десятки їх розкладені на газонах скверу та у пустій чаші фонтану.

У п’ятницю учасники акції помітно частіше вимагали відставки головнокомандуючого Збройними силами України Олександра Сирського, ніж в четвер, скандуючи відповідні гасла на тримаючи картонки з відповідними написами.

Невелика частина мітингарів відпочивають у тіні у тому ж сквері. Акція проходить мирно, автомобільний рух не перекрито. На місці присутня Поліція діалогу та численні представники ЗМІ, переважно закордонних.

У Києві спекотна сонячна погода.

Як повідомлялося, заклики зібратися на мітинг проти відставки Федорова почали ширитися соцмережами в середу ввечері. В четвер вранці захід зібрав близько двох тисяч учасників, але надвечір їх лишилося менше 400. В заході брала участь переважно молодь.

Акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Київ.

#федоров #театр_франка #протест
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