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Дискусія на тему "Саміт НАТО в Анкарі. Нова стратегія щодо РФ та ключова роль України"

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У п'ятницю, 10 липня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Саміт НАТО в Анкарі. Нова стратегія щодо РФ та ключова роль України".

Учасники:

генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник глави СБУ (2014-2015 рр.), директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун;

експерт з політичних та безпекових питань, керівник аналітичного центру "Об'єднана Україна", народний депутат України VIII скликання Ігор Попов;

президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, кандидат політичних наук Олексій Буряченко;

журналіст, військово-політичний оглядач Денис Попович.

Трансляція буде доступна на YouTube каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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