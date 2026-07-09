У четвер, 9 липня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) за ініціативи Центру досліджень проблем громадянського суспільства відбудеться круглий стіл на тему "Стан системи охорони здоров'я. Як повернути людям доступність та якість медицини?", на якому обговорять результати експертного опитування Центру досліджень проблем громадянського суспільства та IV Національного дослідження "Медична реформа України: оцінки лікарів, виклики та перспективи розвитку", оцінки медичною спільнотою наслідків медичної реформи, проблеми фінансування галузі, кадрову кризу, роль НСЗУ та МОЗ у формуванні державної політики у сфері охорони здоров'я, а також шляхи відновлення доступності та якості медичної допомоги для українців.

Учасники: лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська; представник лікарської спільноти (уточнюється);, президент всеукраїнської благодійної організації "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів" Віктор Сердюк; засновник соціологічної компанії "Active Group" Андрій Єременко; модератор – директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".