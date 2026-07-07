Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Відео

⁠F-drones показала перший в світі 100% автономний коптерний дрон-перехоплювач

2 хв читати
Додати як джерело
⁠F-drones показала перший в світі 100% автономний коптерний дрон-перехоплювач

F-Drones показала польові випробування 100% автономного дрона-перехоплювача коптерного типу LITAVR, під час яких було здійснено ураження цілі. Компанія  розробила власний комплекс ППО, що поєднує дрон-перехоплювач LITAVR та програмне забезпечення 3D LARAG. Система дозволяє відстежувати весь  процес перехоплення цілі в режимі реального часу — у 2D- та 3D-візуалізації.

Для роботи комплексу необхідні лише координати цілі, які можуть надходити з будь-якого радара через власний мультипротокольний інтерфейс, розроблений F-Drones.

LITAVR автономно злітає, автономно виходить на траєкторію перехоплення, автономно наздоганяє ціль та здійснює її автоматичне захоплення. За кілька сотень метрів до цілі перехоплювач уповільнюється і супроводжує її до моменту підтвердження ураження оператором. Після отримання команди Intercept LITAVR автономно завершує місію та уражає ціль.

Увесь політ перехоплювача відбувається без участі пілота. Роль оператора фактично зведена до двох дій: натиснути Start для запуску БпЛА та Intercept для підтвердження ураження цілі. Такий підхід відповідає принципу human-in-the-loop, коли остаточне рішення про застосування здійснює людина.

Спостереження за польотом і підтвердження цілі можуть здійснюватися з будь-якої точки світу завдяки власній системі дистанційного керування F-Drones, яка вже тривалий час ефективно використовується Силами оборони України.

Максимальна дальність дії перехоплювача LITAVR становить до 65 км, а робоча стеля - понад 9 км.

Бойові випробування інноваційної технології та її інтеграція у військо плануються найближчим часом.

#літавр #litavr #f_drones
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

У середу, 14 червня, об 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Оцінка громадянами си…

Читати
Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Руденко Ігор Олексійович Магомедкірімов Рафік Рамісовіч Тупілкін Ігор Євгенович Фоменко Олександр Сергійович Железняк Олексій Павлович Мустафаєв Магс…

Читати
Надання домедичної допомоги

Надання домедичної допомоги

Війська НАТО мають спеціальний короткий алгоритм дій у подібних ситуаціях, які дозволяють уникати паніки та метушні. Українська військова Ольга Омель…

Читати