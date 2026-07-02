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Пресконференція на тему "Смертність на дорогах — це питання національної безпеки: петиція до президента"

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У п'ятницю, 3 липня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) відбудеться пресконференція на тему "Смертність на дорогах — це питання національної безпеки: петиція до президента".

Під час заходу буде оголошено про початок загальнонаціональної кампанії зі збору підписів під петицією до президента України "Зупинити систематичних порушників ПДР: смертність на дорогах має стати питанням РНБО", зареєстрованою 26 червня 2026 року. Її автор — військовослужбовець 2 Корпусу НГУ "Хартія" Олексій Глушич, батько  12-річного  Григорія  Глушича,  який  загинув  у дорожньо-транспортній пригоді 5 червня 2026 року поблизу Караваєвих Дач у Києві.

Учасники представлять ключові вимоги петиції, пояснять, чому смертність і травматизм на дорогах мають розглядатися як питання національної безпеки, а також презентують комплексні рішення для зниження смертності відповідно до міжнародного підходу Vision Zero. Під час пресконференції також буде прокоментовано зареєстровані законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за перевищення швидкості та наголошено на необхідності комплексної державної політики у сфері безпеки дорожнього руху.

Учасники:

  • Олексій Глушич — військовослужбовець 2 Корпусу НГУ "Хартія", батько загиблого Гріши Глушича, автор петиції;
  • Олександра Терлецька — мама Гріши Глушича;
  • Надія Чухраєва — адвокатка батьків загиблих в ДТП дітей;
  • Оксана Триндей — мама загиблої Юлії Триндей, голова ГО "Матері дітей, що постраждали в ДТП";
  • Дмитро Купира — програмний директор ГО "Життя";
  • батьки загиблих в ДТП дітей (Наталія Корзун, мама Дмитра; Іванна Гриців, мама Марти; Вероніка Якушева, мама Святослава, Віталій і Людмила Купрієнко, батьки Аліси)

Модераторка: Оксана Левицька, голова правління ГО "Життя".

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація: Оксана Конобеєва, комунікаційна менеджерка ГО "Життя", +38 (095) 686-34-49, [email protected].

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