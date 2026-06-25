Інтерфакс-Україна
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11:30 25.06.2026

Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави

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У четвер, 25 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави".

Учасники:
військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України Олег Старіков;
засновник та керівник волонтерської групи та БФ "Народний тил", голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 р. – 29 квітня 2016 р.), заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (29 квітня 2016 р. – 04 вересня 2019 р.) Георгій Тука;
військовий аналітик, полковник запасу, екс-офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов;
політолог, кандидат філософських наук Максим Плешко

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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